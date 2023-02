Zabójstwo 5-letniej Julki z Zagórza. Jest wyrok dla Moniki R.

Monika R. została skazana na 15 lat za zamordowanie córki. Sąd Apelacyjny w Krakowie utrzymał wyrok za zabójstwo 5-letniej Julki z Zagórza koło Chrzanowa. Dramat rozegrał się 21 maja 2020 roku. Tego dnia policjanci zostali wezwani na miejsce zbrodni. Do pokoju 5-letniej Julki weszła babcia. Dziewczynka leżała martwa. Obok znalazła zakrwawioną Monikę R. Kobieta podcięła sobie żyły. Wzięła też tabletki. "Gazeta Krakowska" przypomina szczegóły tej zbrodni. Julia została uduszona przez matkę folią spożywczą. Kobieta zatkała nią nos i usta dziewczynce. Potem sama targnęła się na swoje życie.

Dlaczego to zrobiła? - Na pewno w jej pokoju był list przyczepiony do szafy. Podawała w nim motywy swego czynu - mówił podczas procesu jeden z policjantów. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, byli zaskoczeni zachowaniem Moniki R. - Widziałem, że leżała obok córki i była spokojna, ale co pewien czas się śmiała. Rzuciła: Ale teraz się porobiło - powiedział Grzegorz M., jeden ze stróżów prawa cytowanych przez "GK". Podejrzewa się, że 42-latka chciała dokonać samobójstwa rozszerzonego. Najpierw odebrała życie Julce, a potem postanowiła skończyć ze sobą. Nie zdążyła. Po nieudanej próbie samobójczej Monika R. trafiła do szpitala psychiatrycznego na obserwację. W liście miała napisać, że chciała uchronić córkę przed pobytem w domu dziecka lub w internacie, gdy już odbierze sobie życie.

Monika R. przyznała się do popełniania zbrodni. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie jest prawomocny.

Grób 21-letniej Anny z Zambrowa. Dziewczyna została zgwałcona, poćwiartowana i wrzucona do ogniska. Tata wytatuował sobie twarz zamordowanej córki na Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.