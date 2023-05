Kraków. Zabójstwo Jana Targosza. Kolega profesora trafi do zakładu psychiatrycznego

Krakowski sąd zdecydował, że Leszek O. - podejrzany o zabójstwo prof. AGH Jana Targosza trafi do zakładu psychiatrycznego. Tym samym potwierdziły się ustalenia biegłych, którzy orzekli, że sprawca działał w stanie niepoczytalności. - W dniu 16 maja 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Krakowie, III Wydział Karny odbyło się posiedzenie niejawne w przedmiocie rozpoznania wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym, w sprawie przeciwko Leszkowi O. podejrzanemu o czyn z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 1 k.k. Sąd w całości podzielił argumenty prokuratora i orzekł zgodnie z wnioskiem. Nadto, podczas posiedzenia przedłużono stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego - poinformowała Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Do zabójstwa profesora Jana Targosza doszło w nocy z 5 na 6 lipca 2022 roku na terenie posesji należącej do naukowca. Mężczyzna pił alkohol ze swoim znajomym z lat szkolnych Leszkiem O. W pewnym momencie towarzyskie spotkanie zamieniło się w awanturę. Doszło do rękoczynów, a Leszek O. pozbawił życia Jana Targosza zadając mu serię ciosów tępym narzędziem. Biegli orzekli, że to właśnie te ciosy były przyczyną zgonu naukowca. Na ciele zmarłego odkryte zostały też inne obrażenia, między innymi w okolicach uda, a także złamania kości. Leszek O. sam poinformował policję o tragicznym zdarzeniu.

Jan Targosz, prof. AGH został zamordowany w swoim domu. Sprawca to jego znajomy