Kraków. Zabójstwo profesora AGH. Leszek O. uznany za niepoczytalnego

Do zabójstwa profesora Jana Targosza doszło w nocy z 5 na 6 lipca 2022 roku na terenie posesji należącej do naukowca. Mężczyzna pił alkohol ze swoim znajomym z lat szkolnych Leszkiem O. W pewnym momencie towarzyskie spotkanie zamieniło się w awanturę. Doszło do rękoczynów, a Leszek O. pozbawił życia Jana Targosza zadając mu serię ciosów tępym narzędziem. Biegli orzekli, że to właśnie te ciosy były przyczyną zgonu naukowca. Na ciele zmarłego odkryte zostały też inne obrażenia, między innymi w okolicach uda, a także złamania kości. Leszek O. sam poinformował policję o tragicznym zdarzeniu. Agresor został zatrzymany i trafił do aresztu, gdzie przebywa do dzisiaj. Biegli przebadali podejrzanego pod kątem poczytalności, prokuratura ujawniła wyniki tych badań. Leszek O. został uznany za niepoczytalnego, co oznacza, że mężczyzna nie będzie mógł odpowiadać karnie za popełniony czyn. O jego dalszym losie zdecyduje sąd, który może nakazać izolację Leszka O. w zakładzie psychiatrycznym.

- W toku śledztwa Leszkowi O. przedstawiono zarzut z art. 148 § 1 k.k. w zw. z art. 31 § 1 k.k., czyli zarzut zabójstwa, przy uwzględnieniu, że sprawca działał w stanie niepoczytalności - przekazał PAP prok. Janusz Hnatko, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Krakowie.

