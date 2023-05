Włamał się do domu brata, żeby ukraść... buty i alkohol. Zdradziły go puste butelki

W gminie Mędrzechów podpalacz podłożył ogień pod budynki gospodarcze, w tym stodołę, stajnię i garaż, powodując straty wyceniane na kwotę 250 tys. zł. Sprawcą okazał się 33-letni mężczyzna, który kilkanaście godzin później wszczął awanturę, grożąc innej osobie zabójstwem i podpaleniem domu. Przyznał wówczas, że to on spowodował pożar zabudowań gospodarczych. Został zatrzymany przez policję, a po wytrzeźwieniu (miał ponad 3 promile w organizmie) przeprowadzono z nim dalsze czynności. W trakcie przesłuchania kolejny raz potwierdził, że to on był sprawcą pożaru.

33-latek usłyszał zarzuty zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych. Za te przestępstwa grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek prokuratury zastosował wobec mężczyzny tymczasowy areszt na trzy miesiące jako środek zapobiegawczy.

