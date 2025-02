Ten dom to prawdziwy świadek historii. Powstał, gdy Małopolska wchodziła w skład Cesarstwa Austro-Węgier, a cesarzem był Franciszek Józef. Chałupa przetrwała dwie wojny światowe i okres PRL-u. Teraz musiała zostać rozebrana ze względu na prace budowlane prowadzone na drodze krajowej nr 7. Ze względu na zabytkowy charakter obiektu, jego zniszczenie nie wchodziło w grę. Dom znajdujący się w Krzyszkowicach został rozebrany i będzie przeniesiony do nowohuckiego skansenu w Branicach.

- Dom w Krzyszkowicach został zbudowany w 1890 r. w stylu krakowskim. Ściany powstały z belek uszczelnionych gliną, osadzonych na kamiennej podmurówce zbudowanej przede wszystkim z piaskowca. Czterospadowy dach wsparto na krokwiach. Szeroki na 11 m front domu był skierowany na południe. Chałupę przecina sień, po jej prawej stronie są pomieszczenia mieszkalne, a po lewej kuchnia i izba. W sieni jest też piec chlebowy. Przez wszystkie lata dom był własnością tej samej rodziny i służył jako budynek mieszkalny. Przetrwał Cesarsko-Królewską Monarchię Austro-Węgierską, II Rzeczpospolitą, walki obronne kampanii polskiej w 1939 r. i PRL. Do rejestru zabytków został wpisany w 1986 r. Jesienią i zimą został rozebrany, a wszystkie jego elementy skatalogowane i przygotowane do ponownego złożenia w nowym miejscu. Pisząc „wszystkie”, mamy na myśli dbałość o najdrobniejsze szczegóły, bo do specjalnych woreczków zbieramy nawet oryginalny tynk. Chałupa trafi do Nowej Huty, do skansenu w Branicach, który w przyszłości stanie się częścią większego przedsięwzięcia - Parku Edukacyjnego „Branice”. Upamiętni on dziedzictwo grupy etnograficznej Krakowiaków Zachodnich. Ten projekt realizowany jest przez spółkę Kraków Nowa Huta Przyszłości, która zajmuje się nadaniem nowych funkcji poprzemysłowym terenom wschodniej części Krakowa. Skansen docelowo będzie obejmował 11 zagród, karczmę, kościół oraz nowoczesny budynek ekspozycyjno-edukacyjny przeznaczony do organizacji warsztatów, wykładów i wystaw. Wszystko to stworzy układ dawnej podkrakowskiej wsi - opisuje Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

