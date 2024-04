Kulisy dramatu w Zakopanem

Drzewo spadło na 5-osobową rodzinę. 9-latek nie żyje. To nie koniec fatalnych informacji

9-latek nie żyje, dwie kobiety zostały ranne - to ostateczny bilans wypadku, do którego doszło w Poniedziałek Wielkanocny, 1 kwietnia, w Zakopanem. Gdy 5-osobowa rodzina wychodził z kościoła pw. NMP Nieustającej Pomocy przy ul. Kaszelewskiego, runęło na nich drzewo powalone przez wichurę. Chłopiec zmarł mimo reanimacji, jedna z kobiet trafiła do szpitala.