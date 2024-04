Nagle wpada ksiądz i chce wejść, ja zareagowałem na to i stwierdziłem, że to nie miejsce i czas na jego sakramenty. Ksiądz wykrzyczał groźby, że "za brak jego sakramentów odpowie prokurator i wszystko weźmie na swoje barki". Dla niego nie liczył się płaczący ojciec tylko jego czary. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia bardzo mocno przeżyli to co się wydarzyło, tylko ksiądz ma (w mojej ocenie) bardzo dziwne pretensje i wypisuje bzdury. Święta nie są w jego ocenie straszniejsze bo zginęło dziecko z matką tylko, że ON nie został tam dopuszczony!!! Od kiedy ksiądz szantażuje służby na miejscu zdarzeń i do kiedy to będzie trwać??? Każdy ma wiedzieć gdzie jego miejsce w szeregu, a nie wiecznie czuć się najważniejszym... - pisze policjant.