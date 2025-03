Zamiast poideł dla koni postawił nielegalnie pięć domów. Ruszył proces górala z Zakopanego

— To są tereny rolne. W planie są jako niebudowlane ze względu na to, że w studium te tereny są niebudowlane. Ta budowa już sobie pączkuje na tych terenach i nie tylko na Bachledzkim, ale w różnych miejscach w mieście. Zawiązało się stowarzyszenie ochrony Bachledzkiego Wierchu, które wniosło do burmistrza o wsparcie miasta dla swoich działań, żeby powstrzymać niszczenie tego miejsca. Petycja jest powstała, zbierają pod nią podpisy — powiedziała nam w styczniu Małgorzata Staszel z urzędu miasta w Zakopanem. — Jest to budowa budynków, wymagająca pozwolenia na budowę. Jest to pięć budynków. Dwa już są przykryte, a trzy są w trakcie budowy — dodała urzędniczka.