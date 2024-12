Wyłudzenie kwoty ponad 12 milionów złotych zarzuca prokuratura trójce mieszkańców powiatu olkuskiego. Do przestępstwa miało dochodzić w okresie od stycznia 2020 r. do lipca 2021 r. Proceder polegał na zgłaszaniu do ZUS nieistniejących pracowników, na których pobierano środki przyznawane w ramach przeciwdziałania negatywnym skutkom ekonomicznym wywołanym pandemią.

- Podejrzani to obywatele polscy – Tomasz W., Magdalena B., Jędrzej M., mieszkańcy powiatu olkuskiego, miejscowi przedsiębiorcy. Podejrzanym przedstawiono zarzut oraz odebrano od nich wyjaśnienia. Podejrzani zasadniczo przyznali się do popełniania zarzuconego im czynu. (...) Modus operandi przestępstwa polegał na tzw. wstecznym zgłaszaniu do ZUS, przez podejrzanych rzekomych pracowników (tych samych w liczbie ok. 120, w tym samym czasie) co skutkowało przyznaniem dofinansowań do każdego rzekomo z zatrudnionych pracowników - informuje Prokuratura Okręgowa w Krakowie.

Wobec dwójki podejrzanych zastosowano wolnościowy środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego wynoszącego po 100 tysięcy złotych. Za kratki trafił natomiast główny beneficjent przestępstwa, który został aresztowany na trzy miesiące. Za zarzucone podejrzanym przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

