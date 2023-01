Złamane ramię żurawia runęło na dach szkoły! Jedna osoba poważnie ranna

Złamał się żuraw budowlany! Ramię maszyny runęło na dach podstawówki. Jedna osoba poważnie ranna

Ten wypadek wyglądał dramatycznie i skończył się poważnymi obrażeniami jednej osoby. Dziś, w poniedziałek 16 stycznia, złamało się ramię wielkiego żurawia budowlanego pracującego tuż przy szkole podstawowej w Wieliczce. Część potężnej maszyny runęła prosto na dach szkoły przy ulicy Mierżączka! O dramacie poinformowali w mediach społecznościowych strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieliczce: "Pracujący w rejonie Szkoły Podstawowej nr 3 żuraw uległ złamaniu. Na miejscu działają służby, w tym OSP Wieliczka zastępem Scania P370 569 K 49. Zgłoszenie napłynęło dzisiaj o godzinie 16:30. Jedna osoba poszkodowana. Poszkodowany 35-letni pracownik firmy budowlanej zabrany przez ZRM do szpitala". Potwierdzono, że jedna osoba została ranna w tym wypadku.

35-letni mężczyzna ranny w wypadku w Wieliczce. Złamane ramię żurawia upadło na dach

Jak poinformował Polską Agencję Prasową rzecznik małopolskiej PSP Hubert Ciepły, poszkodowana osoba to 35-letni mężczyzna, a nie ktokolwiek z uczniów czy nauczycieli. "Podczas prac budowlanych poziome ramię żurawia złamało się i spadło na dach szkoły. Ok. 35-letni mężczyzna, pracownik firmy budowlanej, który był na dachu, został ranny. W poważnym stanie trafił do szpitala. Nie ma rannych wśród dzieci. Nie było ewakuacji szkoły" - powiedział rzecznik PSP. Prokuratura wyjaśni okoliczności wypadku.

