Zmiana czasu z zimowego na letni. Jak pojadą nocne autobusy w Krakowie?

Zmiana czasu z zimowego na letni 2025. Jak pojadą linie nocne w Krakowie?

W nocy z 29 na 30 marca w całej Unii Europejskiej dojdzie do zmiany czasu z zimowego na letni, co oznacza przedstawienie zegarków z godz. 2:00 na godz. 3:00. Taka sytuacja wymusza wprowadzenie zmian w kursowaniu komunikacji miejskiej. Zgodnie z informacjami podanymi przez Zarząd Transportu Publicznego, dotkną one wszystkich linii nocnych funkcjonujących w Krakowie. Część kursów zostanie anulowana, w przypadku pozostałych zmienią się godziny odjazdu. Oto zasady, według których będą jeździć autobusy w nocy z soboty na niedzielę:

linia 601 – kurs o godz. 00:25 z przystanku Mydlniki Wapiennik P+R zostanie wydłużony do przystanku Zajezdnia Bieńczyce;

linia 609 – kurs o godz. 02:31 z przystanku Dworzec Główny Wschód zostanie wykonany o godz. 03:31, kurs o godz. 03:00 z przystanku Bielany zostanie wykonany o godz. 04:00;

linia 610 – kurs o godz. 00:40 z przystanku Prądnik Czerwony zostanie wydłużony do Sidziny, kurs o godz. 01:40 (odjazd z przystanku Teatr Słowackiego po zmianie czasu o godz. 03:00) zostanie skrócony do przystanku Borek Fałęcki;

linia 612 – kurs o godz. 02:14 z przystanku Tyniec Kamieniołom zostanie wykonany o godz. 03:14;

linia 903 – kurs o godz. 02:03 z przystanku Skawina zostanie wykonany o godz. 03:03;

linia 918 – kurs o godz. 02:28 z przystanku Bronowice Małe zostanie wykonany o godz. 03:28, kurs o godz. 03:14 z przystanku Rudawa Rynek zostanie wykonany o godz. 04:14;

linia 937 – kurs o godz. 02:16 z przystanku Owczary Pętla zostanie wykonany o godz. 03:16;

linia 948 – kurs o godz. 02:28 z przystanku Bronowice Małe zostanie wykonany o godz. 03:28, kurs o godz. 03:13 z przystanku Zelków Pętla zostanie wykonany o godz. 04:13;

pozostałe linie nocne – nie zostaną wykonane wszystkie kursy realizowane między godziną 02:00 a 02:59.

