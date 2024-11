Zmiany na grobie syna Sylwii Peretti. Wzruszające słowa celebrytki do Patryka

Przypadająca 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, w którym tradycyjnie odwiedzamy cmentarze i wspominamy swoich bliskich zmarłych. Na nekropoliach można znaleźć grobowce, które wyróżniają się wyglądem na tle innych miejsc spoczynku. Do takich na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie z pewnością należy grobowiec syna Sylwii Peretti.

Patryk został tam pochowany w lipcu 2023 r. Od tego czasu Sylwia Peretti regularnie bywa na cmentarzu, o czym świadczy zmieniający się wystrój grobowca. Na cmentarzu Grębałowskim byliśmy tuż przed 1 listopada. Na grobowcu Patryka pojawił się znicz ze wzruszającym przesłaniem skierowanym przez Sylwię Peretti do jej zmarłego syna:

W rozrachunku między miłością a stratą, to miłość popycha mnie do walki o to, by... oddychać. Gdyby moja miłość mogła cię uratować żyłbyś wiecznie. Tak bardzo cię kocham Synek