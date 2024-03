Zmiany w komunikacji miejskiej na Wielkanoc w Krakowie. Co zmieni się w rozkładach jazdy?

MPK Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej na Wielkanoc 2024

Jak pojadą autobusy i tramwaje na Wielkanoc 2024 w Krakowie? To pytanie z pewnością zadają sobie mieszkańcy, którzy regularnie korzystają z komunikacji miejskiej. Jak informuje magistrat, w czasie świąt Wielkiej Nocy i jarmarku Emaus 2024 w Krakowie wprowadzone zostaną zmiany w funkcjonowaniu MPK. Tramwaje i autobusy pojadą zgodnie z sobotnimi i świątecznymi rozkładami jazdy. Co istotne, utrzymane zostaną linie rekreacyjne do zoo i do Ojcowa.

Podczas trwania jarmarku odpustowego Emaus przy Błoniach na alejce pieszo-rowerowej wzdłuż al. 3 Maja oraz na odcinku alejki pomiędzy ul. Reymana a głównym wejściem do parku Jordana swoje wyroby będzie prezentować ponad stu wystawców. Alejka będzie zamknięta dla ruchu rowerowego i obowiązywać na niej będzie wyłącznie ruch pieszy. Komfort i bezpieczeństwo postarają się odwiedzającym Emaus zapewnić ratownicy medyczni, policja, straż miejska i ochrona – informuje urząd.

Kraków. Zmiany w komunikacji miejskiej na Wielkanoc 2024:

30 marca, Wielka Sobota:

obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy bez zmian i ograniczeń,

będą funkcjonować dodatkowe kursy linii 134 i będzie uruchomiona linia LR0.

31 marca, Niedziela Wielkanocna:

obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy bez zmian i ograniczeń,

będą funkcjonować dodatkowe kursy linii 134 i będzie uruchomiona linia LR0.

1 kwietnia, Poniedziałek Wielkanocny:

obowiązywać będą świąteczne rozkłady jazdy bez zmian i ograniczeń,

będą funkcjonować dodatkowe kursy linii 134 i będzie uruchomiona linia LR0,

linia 20 będzie obsługiwana taborem o zwiększonej pojemności.

W bloku trzymał rzadkie gatunki pająków. Mieszkańcy wezwali policję