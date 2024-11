Zmiany w organizacji ruchu na Salwatorze. Która ulica zostanie otwarta dla kierowców?

Sztuczna inteligencja wkracza do teatru. AI dokończyło zaginiony dramat Witkacego

Miasto dołącza do akcji

Koniec prac na ul. Komorowskiego. Zmiany dla kierowców i pasażerów MPK

Na najbliższą sobotę, 9 listopada zaplanowano rozpoczęcie kolejnego etapu prac remontowych na Salwatorze. Po ponad dwóch miesiącach zamknięcia ze względu na budowę sieci ciepłowniczej zostanie ponownie udostępniona kierowcom ul. Komorowskiego. Od tej pory ruch będzie się odbywał tam w jednym kierunku (od pl. Na Stawach do ul. Kościuszki). To samo rozwiązanie dotyczy fragmentu ul. Kościuszki (od ul. Komorowskiego do ul. Senatorskiej). Ponadto zmianie ulegnie trasa i lokalizacja przystanku „Salwator” dla linii autobusowej nr 502, który stanie po przeciwnej stronie ul. Senatorskiej w rejonie posesji nr 26.

Roboty na ul. Kościuszki. Jak długo potrwa remont?

Od kilkunastu miesięcy trwa gruntowna przebudowa ul. Kościuszki, w ramach której powstanie całkiem nowa infrastruktura techniczna, obejmująca kanały technologiczne, pełne podpięcie kamienic do kanalizacji opadowej, nowoczesne odwodnienie torowiska oraz rozbudowę sieci ciepłowniczej i wodociągowej. Na jakim etapie znajdują się prace?

Te prace trwają intensywnie teraz pomiędzy ul. Włóczków a Komorowskiego, ponieważ na tym pierwszym odcinku od Al. Trzech Wieszczów do ul. Włóczków torowisko zostało już wymienione w ramach przebudowy skrzyżowania ul. Kościuszki z Al. Trzech Wieszczów. Natomiast ten odcinek między Senatorską a Komorowskiego został też już wcześniej ukończony. Drugim takim obszarem jest obszar związany z mostem nad Rudawą oraz pętli tramwajowej na Salwatorze. Tam też trwają bardzo intensywne prace przy budowie nowego torowiska i oczywiście przy budowie nowej pętli - mówi rzecznik Zarządu Dróg Miasta Krakowa Krzysztof Wojdowski.

Zgodnie z umową, przebudowa ul. Zwierzynieckiej i ul. Kościuszki powinna się zakończyć 16 grudnia.

