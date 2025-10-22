11 czerwca 2024 roku przy skrzyżowaniu ulic Centralnej i Nowohuckiej w Krakowie znaleziono zwłoki niezidentyfikowanego mężczyzny.

Biegli ustalili, że zmarły to mężczyzna w wieku ok. 45 lat i wzroście ok. 164 cm. Na podstawie jego szczątków sporządzono rekonstrukcję twarzy.

Policja opublikowała wizerunek i prosi o kontakt osoby, które rozpoznają mężczyznę i mogą pomóc w ustaleniu jego tożsamości.

Ciało mężczyzny odnalezione w Krakowie. Biegli odtworzyli twarz denata

Sprawa tajemniczej śmierci mężczyzny, którego ciało znaleziono 11 czerwca 2024 roku w Krakowie, wciąż pozostaje nierozwiązana. Do makabrycznego odkrycia doszło u zbiegu ruchliwych ulic Centralnej i Nowohuckiej, w rejonie Nowej Huty. Mimo natychmiastowego wszczęcia śledztwa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Nowa Huta, tożsamość denata pozostawała nieznana. Śledczy przez tygodnie próbowali ustalić, kim był zmarły, jednak bezskutecznie. Teraz, w poszukiwaniu przełomu, policja zdecydowała się na publikację niezwykle ważnego materiału.

Jak informuje małopolska policja, kluczowym krokiem w postępowaniu okazała się opinia biegłych z renomowanego Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. To właśnie tam specjaliści z zakresu medycyny sądowej i antopologii podjęli się trudnego zadania odtworzenia wyglądu zmarłego na podstawie jego szczątków. Efektem ich pracy jest cyfrowa rekonstrukcja twarzy.

Z ekspertyzy przygotowanej przez biegłych wynika, że szczątki należą do mężczyzny pochodzenia europejskiego, który w chwili śmierci miał około 45 lat. Był to człowiek stosunkowo niskiego wzrostu – mierzył około 164 centymetrów. Na podstawie tych danych oraz analizy czaszki stworzono portret, który z dużą dozą prawdopodobieństwa oddaje jego rzeczywisty wygląd. To jedyny „portret pamięciowy”, jakim dysponują śledczy, i to na nim opierają teraz całą nadzieję na rozwiązanie sprawy. Każdy szczegół opublikowanej wizualizacji może być kluczowy dla kogoś, kto znał tego mężczyznę.

Policja prosi o pomoc

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji VIII w Krakowie, którzy prowadzą czynności w tej sprawie, zwracają się z apelem do społeczeństwa. To właśnie pomoc obywateli może okazać się decydująca w przywróceniu tożsamości zmarłemu i wyjaśnieniu okoliczności jego śmierci.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę przedstawionego na opublikowanej rekonstrukcji lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego identyfikacji, proszone są o pilny kontakt. Każda, nawet pozornie nieistotna informacja, może okazać się bezcenna dla dalszego toku śledztwa. Z policją można skontaktować się na kilka sposobów. Informacje można przekazywać bezpośrednio do dyżurnego Komisariatu Policji VIII w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-910. Możliwy jest również kontakt z policjantami prowadzącymi sprawę pod numerem 47-83-53-070.