Znany model przeżył dramat na drodze koło Wadowic. Wszystko opisał! "Straciłem wiarę w ludzi"

Anita Leszaj
Anita Leszaj
Konsultacja: eitor
2025-08-21 14:12

Dramatyczne sceny w Ryczowie koło Wadowic. Pan Kamil, znany polski model chciał zatrzymać kierowcę, który stwarzał zagrożenie na drodze, sam został przez niego zaatakowany i opluty. Choć całe wydarzenie obserwowało wielu innych kierowców, nikt mu nie pomógł. Na miejscu pojawiła się policja. Szczegóły opisujemy poniżej.

  • Kamil Niziński przebywał akurat w Małopolsce u rodziny swojej narzeczonej. W Ryczowie koło Wadowic chciał zatrzymać kierowcę, który jego zdaniem stwarzał ogromne zagrożenie na drodze! 
  • Znany model z Warszawy spotkał się z agresją. Co więcej jest zażenowany reakcją świadków. - Straciłem wiarę w ludzi - przyznaje w rozmowie z naszą dziennikarką.
  • O sprawę zapytaliśmy przedstawicielkę wadowickiej komendy. Więcej szczegółów w poniższym artykule!

Model z Warszawy przeżył dramat pod Wadowicami

Kamil Niziński przebywał akurat w Małopolsce u rodziny swojej narzeczonej. Jechał autem przez Ryczów pod Wadowicami. - Przed nami pojawiło się to srebrne Audi, którego kierowca od początku dziwnie się zachowywał - ostro hamował, przejeżdżał przez linie, zatrzymywał się na drodze i stał przez kilka sekund a potem znów ruszał. Przez tylną szybę Audi widziałem dwie osoby, kierowcę i pasażera. Na początku myśleliśmy z Karoliną, że to może jeden drugiego uczy jeździć bo coś wymachiwali do siebie rękami - relacjonował w mediach społecznościowych.

Model z Warszawy dodał, że wraz z kobietą trzymali dystans za podejrzanymi mężczyznami, aż do czasu kiedy zatrzymali się kolejny raz na drodze, otworzyli szybę i wyrzucili puszkę piwa na chodnik. Wtedy pan Kamil Niziński postanowił zareagować, aby za chwilę nie doszło do kolejnej tragedii spowodowanej przez nietrzeźwego kierowcę. Wyprzedził więc srebrne audi i zatrzymał się kilka metrów przed nim.

- Zanim doszedłem do tego samochodu. Kierowca z pasażerem wybiegli z auta w moim kierunku z jednym zamiarem - chcieli mnie pobić. Pierwszy podbiegł kierowca, z psychopatycznym wzrokiem krzyczał, że mnie zabije. Odepchnąłem go kiedy próbował mnie uderzyć, ten mnie opluł, a ja cofnąłem się kilka kroków widząc, że nadbiega drugi napastnik - opisał zdarzenie. 

Dalszy ciąg materiału znajduje się pod galerią ze zdjęciami

Znany model przeżył dramat na drodze koło Wadowic
6 zdjęć

Policjanci komentują sprawę

Nasz rozmówca dodaje, że zarówno z jednej jak i drugiej strony zaczęły zatrzymywać się samochody. Całe zajście obserwowali inni kierowcy, jak mówi pan Kamil żaden z nich nie wysiadł z auta by udzielić mu wsparcia. Jeden z obserwujących zaczął nagrywać, w reakcji na rejestrowanie obrazu napastnicy zaczęli uciekać. Zanim odjechali z miejsca, chcieli jeszcze ukraść samochód pana Kamila, na szczęście jego narzeczona szybko zareagowała i wyciągnęła ze stacyjki kluczyki. Zapytaliśmy wadowicką policję czy funkcjonariusze dotarli do kierowcy i pasażera srebrnego pojazdu.

- Gdy wezwani na miejsce policjanci przyjechali, zastali tam osobę zgłaszającą, opatrolowali okolicę ale nie znaleźli wskazanego pojazdu - poinformowała "Super Express" Agnieszka Petek, rzeczniczka prasowa KPP w Wadowicach. Na tym zakończyła się ich interwencja.

Kamil Niziński przyznaje, że stracił wiarę w ludzi. - Woleli nagrywać niż reagować, najbardziej boli, że nikt nie pomógł - dodaje.

Polecany artykuł:

Grób Justyny i Zbigniewa utonął w białych kwiatach. Napisy na zniczach złamały …
Super Express Google News
Groby dzieci i wnuków polskich gwiazd. Olbrychski, Pospieszalski, Chajzer, Szczęsny. Niezapomniani
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICYJNY POŚCIG
WADOWICE