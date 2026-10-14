Zniszczyły mienie w centrum Krakowa. Policja prosi o pomoc w identyfikacji dwóch kobiet

Funkcjonariusze z I Komisariatu Policji w Krakowie apelują o wsparcie w rozpoznaniu dwóch kobiet, które uszkodziły cudze mienie.

Incydent miał miejsce 21 czerwca 2026 roku przy ulicy Sławkowskiej w samym sercu Krakowa.

Świadkowie lub osoby dysponujące wiedzą na temat podejrzanych proszeni są o kontakt pod numerem 47-83-52-914 bądź za pośrednictwem e-maila: [email protected]. Mundurowi gwarantują dyskrecję.

Dwie kobiety zniszczyły mienie w Krakowie. Co zaszło na ulicy Sławkowskiej?

Zdarzenie miało miejsce 21 czerwca 2026 roku na znanej krakowskiej ulicy Sławkowskiej. Właśnie w tym rejonie dwie sprawczynie z premedytacją zdewastowały cudzą własność. Zgodnie z komunikatem małopolskich stróżów prawa, ten incydent sklasyfikowano jako czyn zabroniony z art. 288 § 1 Kodeksu karnego. Zapis ten jasno precyzuje, że za niszczenie, uszkadzanie lub czynienie cudzej rzeczy niezdatnej do użytku przewidziana jest kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Akty wandalizmu w zabytkowej części miasta niezmiennie wywołują duże oburzenie. Ulica Sławkowska to jedna z głównych dróg prowadzących na Rynek Główny, dlatego znajduje się pod bacznym okiem miejskich kamer. To właśnie dzięki monitoringowi udało się wyodrębnić wyraźne wizerunki poszukiwanych pań. Należy zaznaczyć, że dewastacja przestrzeni publicznej oraz prywatnej to zjawisko, z którym krakowscy funkcjonariusze walczą bezwzględnie. Ten trakt spacerowy przyciąga tłumy miejscowych i zagranicznych gości, co sprawia, że każde chuligańskie wybryki w tej strefie są traktowane z najwyższą uwagą.

Policja z Krakowa apeluje o pomoc w identyfikacji sprawczyń z ulicy Sławkowskiej

Mimo intensywnych działań ze strony śledczych, dotychczasowe próby nie doprowadziły do przełomu. Personaliami kobiet nadal nie dysponują mundurowi z krakowskiej "jedynki". Wobec tego faktu policjanci z Komisariatu I zdecydowali się na udostępnienie kadrów zarejestrowanych przez kamery monitoringu, prosząc jednocześnie społeczeństwo o wszelkie informacje dotyczące poszukiwanych.

Funkcjonariusze gwarantują anonimowość wszystkim osobom, które dostarczą cennych wskazówek. W przypadku rozpoznania wizerunków lub posiadania informacji o aktualnym miejscu przebywania kobiet, należy natychmiast powiadomić krakowską policję. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 47-83-52-914 oraz w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected]. Każda, nawet z pozoru nieistotna informacja, może okazać się niezwykle ważna w kontekście ujęcia sprawczyń i postawienia ich przed obliczem wymiaru sprawiedliwości.

4

Sonda Czy w Krakowie czujesz się bezpiecznie? tak nie