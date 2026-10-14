Na ulicy Spółdzielczej w Olkuszu, przy restauracji „Bella Napoli”, wybuchł pożar zakładu wulkanizacyjnego.

Ogień objął cały budynek, a na miejsce zadysponowano liczne siły straży pożarnej z Olkusza i okolic, w tym JRG KP PSP Olkusz, OSP Osiek Ksrg, OSP Bolesław, OSP Gołaczewy oraz JRG Wolbrom.

Pożar w Olkuszu. Płonie zakład wulkanizacyjny

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło rano w środę, 14 października w Olkuszu, gdzie ogień całkowicie opanował budynek zakładu wulkanizacyjnego. Jak podaje portal Patrol998-Małopolska, płomienie bardzo szybko objęły całą konstrukcję obiektu. Pożary tego typu warsztatów są niezwykle trudne do opanowania ze względu na obecność materiałów łatwopalnych, takich jak opony, gumowe elementy czy specjalistyczne chemikalia używane przy naprawie pojazdów. Czarny, toksyczny dym unoszący się nad okolicą ulicy Spółdzielczej zaniepokoił mieszkańców sąsiednich posesji.

Walka z ogniem w zakładzie wulkanizacyjnym wymagała natychmiastowej interwencji i zaangażowania potężnych sił ratowniczych. Pożar w Olkuszu zmusił dyspozytorów do zadysponowania jednostek z całego regionu. Sytuację na miejscu utrudnia fakt, że ogień rozprzestrzeniał się w błyskawicznym tempie, zagrażając sąsiednim zabudowaniom. Strażacy musieli nie tylko gasić płonący warsztat, ale również zabezpieczyć okoliczny teren przed ewentualnym przeniesieniem się ognia na inne obiekty, w tym na popularny lokal gastronomiczny.

Trwa akcja gaśnicza

Na miejscu zdarzenia zmobilizowano bardzo duże siły ratunkowe. W akcji gaśniczej biorą udział zarówno profesjonalne, jak i ochotnicze formacje z okolicznych miejscowości. Wśród skierowanych na ulicę Spółdzielczą zastępów znalazły się jednostki z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olkuszu.

Wspierają ich druhowie z okolicznych miejscowości, w tym Ochotnicza Straż Pożarna z Osieka (KSRG), strażacy z OSP Bolesław, OSP Gołaczewy oraz zastępy z JRG Wolbrom. Straż pożarna Olkusz koordynuje skomplikowane działania na miejscu zdarzenia, starając się jak najszybciej zlokalizować główne źródło ognia i przystąpić do szczegółowego dogaszania pogorzeliska. Na ten moment nie ma informacji o ewentualnych osobach poszkodowanych ani o bezpośrednich przyczynach wybuchu ognia.

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