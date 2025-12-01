Kotek Panduś – ofiara bestialstwa. Jak do tego doszło?

O kocurku z Krakowa cała Polska usłyszała w listopadzie ubiegłego roku. Przerażające odgłosy cierpienia bezbronnego zwierzaka dotarły do uszu sąsiadów, którzy natychmiast zawiadomili policję. Funkcjonariusze przerwali ten dramat, zatrzymując właściciela-oprawcę. Okaleczony przez niego kotek musiał przejść operację i długotrwałą rehabilitację.

W listopadzie 2025 r. w sprawie kota Pandka zapadł nieprawomocny wyrok nakazowy. Sąd nałożył na skazanego 10-letni zakaz posiadania zwierząt, 20 tys. zł grzywny oraz 10 tys. zł nawiązki na rzecz KTOZ. Instytucja zajmująca się opieką nad zwierzętami będzie jednak domagała się wyższej kary dla sprawcy.

Nowe życie Pandusia. Minął rok w nowym domu

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które zaopiekowało się Pandusiem, znalazło mu nowy dom. Teraz, po roku kocurek obchodził rocznicę adopcji i zamieszkania w nowym miejscu.

„Nasz Panduś spędził ostatni rok szczęśliwy, bezpieczny i rozpieszczany do granic możliwości, przy ogromnym wsparciu i dopingu ze strony wielu cudownych osób!! Mowa też oczywiście o Was kochani!! Jak możecie zauważyć, wczorajsza impreza była naprawdę huczna, bo i okazja była wyjątkowa!”

– możemy przeczytać we wpisie opublikowanym przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w mediach społecznościowych.

Szczęśliwa rocznica. Życzenia, prezenty i okolicznościowy torcik

Z okazji tej radosnej rocznicy kocurek otrzymał również życzenia.

„Panduś – składamy na Twoje łapki życzenia słodkich, radosnych chwil. Dużo zdrowia, kochających ludzi wokół, a przede wszystkim (co najważniejsze) wielu pysznych smaczków!!!!”

– czytamy we wpisie.

Do życzeń dołączyli się również internauci. Pod wpisem pojawiły się dziesiątki komentarzy.

"Najwspanialszy rok z życia Pandka... niech trwa"

"Pandusiuuuu jak cudownie widzieć cię szczęśliwego i kochanego"

"Cudnie go takiego widzieć"

"Pandusiu, nasz Bohaterze wszystkiego najlepszego, mnóstwo miłości i cudownych chwil"

- piszą m.in. internauci.

Taki "jubileusz" nie mógł obyć się bez okolicznościowego torcika ze świeczką. Panduś otrzymał wyjątkowy tort wykonany z samych kocich przysmaków, m.in. z wątróbki. Nie zabrakło również prezentów w postaci przysmaków i zabawek.

Historia Pandusia poruszyła serca wielu ludzi w Polsce. Dzięki szybkiej reakcji sąsiadów i zaangażowaniu Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, kotek odzyskał szansę na szczęśliwe życie.

