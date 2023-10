Mateusz K. i Tomasz J. przyznali się do próby porwania chłopca. Chcieli go wykorzystać seksualnie

Napaść z maczetą na 22-latka nie była jedynym w ostatnim czasie aktem budzącej grozę agresji w Skawinie. Do jednego z mieszkań w tej miejscowości włamali się dwaj mężczyźni, którzy nożem zaatakowali mężczyznę śpiącego we własnym łóżku. Dodatkowo grozili jego matce śmiercią. Pokrzywdzony mimo trudnego położenia zdołał błyskawicznie wybudzić się ze snu i odeprzeć atak agresorów. Jednemu z nich wyrwał nóż, a następnie wdał się z nimi w przepychankę. Jego postawa pozbawiła bandytów animuszu, zmuszając ich do ucieczki.

Policja szybko ustaliła ich tożsamość i zatrzymała. Sprawcami włamania w Skawinie okazali się dwaj mieszkańcy Krakowa w wieku 27 i 33 lat.

Areszt dla 33-latka. Odpowie za napaść i kierowanie gróźb karalnych

Zatrzymani mężczyźni odpowiedzą za udział w pobiciu z użyciem niebezpiecznego narzędzia w postaci noża oraz zniszczenie mienia i wtargnięcia do mieszkania. Dodatkowo 33-latek odpowie też za kierowanie gróźb karalnych pozbawienia życia. Za te przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Sąd na wniosek Prokuratury Rejonowej w Wieliczce zastosował wobec 33-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

