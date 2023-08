Śmierć nastolatków w Jordanowie. Prokuratura ujawniła, co znaleziono w pokoju

W Krakowie kura uciekała przed... strażą miejską. "To nie będzie takie proste". Wideo trafiło do sieci

Śmierć nastolatków w Jordanowie. W pokoju znaleziono blistry po lekach

Do tragedii w Jordanowie doszło w czwartek, 3 sierpnia. Ciała nieprzytomnych młodych mężczyzn odnalazła 42-letnia kobieta, będąca matką jednego z nich. Zgon jej 18-letniego syna został stwierdzony na miejscu zdarzenia. Jego o rok starszy kolega został przetransportowany do szpitala w Suchej Beskidzkiej. Niestety nie było szans na uratowanie życia 19-latka. Zmarł on po kilkugodzinnej hospitalizacji. Prokuratura wstępnie wykluczyła, żeby zgon nastolatków był wynikiem działania innych osób. W piątek, 4 sierpnia śledczy przedstawili dodatkowe informacje w tej sprawie. Wiadomo, że w pokoju, w którym przebywali młodzi mężczyźni znaleziono blistry po lekach. Z informacji prokuratury wynika również, że nastolatkowie kupowali w Internecie substancje psychoaktywne i je zażywali. Przyczyną tragedii mogło więc być przedawkowanie albo pomieszanie groźnych dla zdrowia i życia specyfików. Prokuratura zabezpieczyła należące do nastolatków urządzenia elektroniczne, żeby ustalić źródło pochodzenia używanych przez nich substancji.

Informacja prokuratury w sprawie zwłok dwóch nastolatków znalezionych w Jordanowie

- Prokuratura Rejonowa w Suchej Beskidzkiej nadzoruje śledztwo w sprawie śmierci w dniu 3 sierpnia br. dwóch młodych mężczyzn w wieku 18 i 19 lat w Jordanowie. Jak ustalono na obecnym etapie postępowania zespół ratownictwa medycznego został powiadomiony przez rodzinę młodszego z mężczyzn, iż w mieszkaniu jednego z budynków w Jordanowie, w zamkniętym pokoju, leżą wymienieni bez oznak życia. Pomimo podjętych czynności resuscytacyjnych stwierdzono zgon młodszego z nich, starszy zmarł po kilku godzinach od przewiezienia do Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej. W wyniku oględzin miejsca zdarzenia ujawniono w pokoju, w których zostali znalezieni mężczyźni liczne blistry po lekach, a według uzyskanych informacji wymienieni kupowali przez Internet, a następnie zażywali leki psychoaktywne. Zabezpieczono również sprzęt elektroniczny – telefony i laptop, celem poddania ekspertyzie, pod kątem ustalenia ew. źródła pochodzenia środków psychoaktywnych. Ciała zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zaplanowano na dzień 7 sierpnia br. sekcję zwłok. Zostaną zlecone również badania toksykologiczne, co jest standardową procedurą w takim przypadku. Aktualnie śledztwo prowadzone jest o przest. z art. 155 k.k. tj. w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci wymienionych osób.