Dramat w Jordanowie. Nie żyje dwóch młodych mężczyzn

Dramatyczne wieści płyną z Jordanowa. W jednym z domów jednorodzinnych w nieznanych okolicznościach zmarło dwóch nastolatków.Do zdarzenia doszło o godzinie 16:30. To właśnie młodych mężczyzn znalazła 42-letnia kobieta, matka 18-latka. Kobieta wezwała pogotowie. Lekarz stwierdził zgon jej syna. Jego o rok starszy kolega był nieprzytomny. Jak podaje RMF24.pl, 19-latka przewieziono do szpitala, jednak nie udało się go uratować.

Jak przekazała podinsp. Katarzyna Cisło z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie w rozmowie z RMF24.pl: - Od 19-latka pobrano krew do badań. Będziemy wyjaśniać czy mężczyźni zażyli jakieś środki bądź się czymś zatruli.

Na miejscu zdarzenia pracuje prokurator i policja. Okoliczności tego dramatycznego zdarzenia, nie są znane. Jak przekazała policja, mężczyźni nie mieli na ciele żadnych widocznych obrażeń.

