i Autor: Małopolska Policja 24-latek został ukarany mandatem karnym w kwocie 5 tys. złotych, a na jego konto trafiło 10 pkt karnych.

Wideo

Kierowca bmw urządził sobie w mieście tor wyścigowy. "Zawrotka na ręcznym" będzie go sporo kosztować

Młody kierowca bmw na ulicach Wieliczki urządził sobie tor wyścigowy. Driftując w środku nocy zakłócał on ciszę nocną oraz stwarzał niebezpieczeństwo dla innych uczestników ruchu drogowego, za co został ukarany wysokim mandatem. Jego popisy zostały nagrane przez świadka, a filmik trafił do sieci. Widzimy na nim, jak 24-latek przejeżdżając przez rondo wykonuje "zawrotkę na ręcznym".