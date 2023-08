Ukradł samochód, bo spieszył się na spotkanie ze znajomymi. 45-latek nigdy nie powinien wsiadać za kółko

W sobotę, 29 lipca około godz. 11.00, mieszkaniec gminy Bochnia przyjechał samochodem na zakupy do supermarketu w Stanisławicach. Osobową skodę, którą dotarł na miejsce pozostawił na parkingu, po czym udał się do sklepu. 68-latek nie planował długich zakupów, dlatego opuszczając pojazd kluczyki pozostawił w stacyjce. Kiedy wyszedł z zakupów jego samochodu już nie było. Podejrzewając kradzież wezwał na miejsce patrol policji. Samochód został wyceniony na około 6 tysięcy złotych. Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Ustalili oni przebieg zdarzenia oraz wizerunek mężczyzny, który miał tej kradzieży dokonać. Podczas działań nad sprawą ustalili, że osobą podejrzaną może być mieszkaniec powiatu brzeskiego. Bocheńscy kryminalni udali się, więc w miejsce możliwego przebywania mężczyzny.

W rejonie tego miejsca zauważyli osobę odpowiadającą wizerunkowi sprawcy kradzieży. Mężczyzna został wylegitymowany i w trakcie rozmowy z funkcjonariuszami przyznał się do tego, że to on tego samego dnia dokonał kradzieży samochodu z parkingu sklepowego w Stanisławicach. 45-latek z powiatu brzeskiego tłumaczył swoje działanie tym, że spieszyło mu się na umówione wcześniej spotkanie ze znajomymi. Kryminalni w trakcie czynności ustalili również, że mężczyzna nigdy nie posiadał prawa jazdy. Za dokonanie kradzieży 45-latkowi grozi teraz kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Skradziona skoda została odnaleziona tego samego dnia na terenie powiatu tarnowskiego.

