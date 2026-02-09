Zwrot akcji w prognozach dla Polski. Zima idzie w odstawkę. Takich liczb nie było dawno

Konrad Marzec
Konrad Marzec
2026-02-09 10:05

Dwucyfrowe temperatury na plusie? Wielu Polaków stęskniło się za takim pogodowym scenariuszem. W prognozie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na najbliższe kilkadziesiąt godzin widać przełom. Sroga zima zrobi sobie przerwę. Sprawdzamy, które regiony mogą liczyć na 12 stopni Celsjusza.

Prognoza pogody zaskakuje Polaków

i

Autor: IMGW, Unsplash/ Materiały prasowe Prognoza pogody zaskakuje Polaków / zdjęcie ilustracyjne

Atak zimy na początku lutego

Pierwsza dekada lutego powoli przechodzi do historii. W pierwszych dniach miesiąca Polacy mierzyli się przede wszystkim z mrozem i opadami śniegu, niekiedy również marznącego deszczu. Jeszcze na poniedziałek IMGW zapowiadał -10 stopni w ciągu dnia. Najzimniej jest na północnym wschodzie. Mieszkańcy Podlasia oraz Warmii i Mazur wyszli z domów w najcieplejszych płaszczach. Dodatnie temperatury pojawiły się w prognozach dla zachodnich i południowo zachodnich rejonów naszego kraju. Na szczęście, w kolejnych godzinach ocieplenie przyjdzie do wszystkich województw. Najciekawiej wyglądają analizy meteorologów dotyczące 11, 12, 13 i 14 lutego. To właśnie wtedy będziemy mogli mówić o przedsmaku wiosny!

Polecany artykuł:

Wiosna jeszcze gorsza od zimy? Jasnowidz Jackowski miał mroczną wizję. "Widzę o…

12 stopni na plusie. Zwrot akcji w prognozie pogody

Na początku lutego w prognozach średnioterminowych nie widzieliśmy dwucyfrowych temperatur na plusie. Aktualizacje pogodowych modeli wyglądają o wiele lepiej. Już w środę (11 lutego 2026) temperatury maksymalne w całym kraju powinny być na plusie. Jeszcze ciekawiej prezentuje się prognoza na czwartek

- Temperatura maksymalna od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, około 6 stopni w centrum, do 10-11 na południowym zachodzie i 12 stopni Celsjusza miejscami na południu - wylicza IMGW w prognozie na 12 lutego. Na dwucyfrówki mogą liczyć mieszkańcy:

  • Krakowa
  • Katowic
  • Łodzi
  • Wrocławia
  • Opola

Przyjemna pogoda zostanie z Polakami do soboty (14 lutego 2026).  Końcówka weekendu i początek kolejnego tygodnia to kolejny zimowy podmuch. Powrócą mrozy i opady śniegu. Analiza prognoz pokazuje jednak, że mamy sporą dynamikę. Obecnie Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje krótkotrwałą odwilż. Doniesienia meteorologów będziemy aktualizować w naszym serwisie.

Galeria ze zdjęciami: Tak wyglądała "Zima stulecia" w Polsce! Materiały robią wrażenie

Zima stulecia w Polsce
Galeria zdjęć 52
Jasnowidz Jackowski aż zaniemówił, gdy zobaczył jaka będzie pogoda w 2026 roku! Szok!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROGNOZA IMGW