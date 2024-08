i Autor: SHUTTERSTOCK (2) 23-latka jadąca quadem razem z pasażerem zginęła po uderzeniu w drzewo w Szymonce w powiecie giżyckim - to wstępne ustalenia tamtejszej policji, zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek

23-latka zginęła na quadzie! Czy jej pasażer powiedział prawdę? Sprawdza to policja

23-latka jadąca quadem razem z pasażerem zginęła po uderzeniu w drzewo w Szymonce w powiecie giżyckim - to wstępne ustalenia tamtejszej policji. Do śmiertelnego wypadku doszło w środę, 14 sierpnia, ok. godz. 18.30, ale mundurowi sprawdzają teraz, czy pojazd prowadziła kobieta, jak zeznał jej 24-letni towarzysz, czy może było odwrotnie. Obydwoje to mieszkańcy województwa łódzkiego.