i Autor: Shutterstock 50-letni kierowca próbował przekupić policjantów z Pisza (woj. warmińsko-mazurskie).

Policjanci nie mieli litości

50-latek wpadł po pijaku za kółkiem. Pogrążyło go to, co powiedział policjantom

Policjanci piskiej drogówki zatrzymali do kontroli drogowej osobową Hondę. Autem kierował 50-letni mieszkaniec Siedlec. Był kompletnie pijany. Co gorsza, próbował przekupić policjantów. Mężczyzna tylko bardziej pogrążył się w oczach mundurowych, którzy odkryli jego kolejne "grzechy". Szczegóły w dalszej części artykułu.