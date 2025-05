57-latek z Mazowsza utonął podczas rodzinnego wypoczynku. Rodzina w szoku

Zabójstwo proboszcza w Szczytnie. Co dalej z oskarżonym? Kluczowa decyzja sądu

Jak poinformował rzecznik prasowy warmińsko-mazurskich strażaków, Grzegorz Różański, ciało 57-latka zostało znalezione w trzcinowisku, około 3 metrów od brzegu jeziora Jeziorak. Służby natychmiast podjęły działania, ale na ratunek było już za późno.

− Będziemy wyjaśniali okoliczności śmierci tego człowieka. Na razie wiemy tyle, że przyjechał z rodziną na odpoczynek, pochodził z Mazowsza – powiedziała oficer prasowa policji w Iławie, Joanna Kwiatkowska. Dodała, że zaginięcie mężczyzny zgłosili jego bliscy, zaniepokojeni jego zniknięciem. Od zgłoszenia rodziny do odnalezienia ciała minęło kilkanaście minut.

Według wstępnych ustaleń, rodzina nocowała na jachcie. Policja bada, w jakich okolicznościach 57-latek znalazł się w wodzie.

Miejsce, w którym doszło do tragedii, znajduje się w popularnej okolicy, w pobliżu pensjonatów, plaży i przystani jachtowej w Iławie. Sobotnia pogoda na Mazurach była chłodna i deszczowa, co mogło wpłynąć na bezpieczeństwo osób przebywających nad wodą. Pomosty i pokłady jachtów były śliskie, co zwiększało ryzyko wypadku.

Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratury.

