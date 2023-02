89-latka kradła perfumy! "Namówiła mnie wnuczka"

W niedziele autobusy i tramwaje w Olsztynie pojadą inaczej. Co się zmieni?

89-latka zatrzymana przez policję! Kradła perfumy, bo namówiła ją wnuczka

Trzy pokolenia złodziejek z jednej rodziny w rękach szczycieńskich policjantów! Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego komendy w Szczytnie zatrzymali kobiety, które kradły perfumy z drogerii w centrum Szczytna. Okazało się, że nietypowy gang złodziejek złożony jest z 34-letniej kobiety, jej 57-letniej matki i... 89-letniej babci, przy czym prowodyrką i pomysłodawczynią złodziejskiego rajdu po drogerii i innych sklepach była najmłodsza z kobiet. Rodzina znalazła się w kręgu zainteresowań policjantów, kiedy jeszcze w grudniu zeszłego roku kamery sklepowego monitoringu nagrały moment, w którym kobiety biorą z półek perfumy, a potem wychodzą, nie płacąc za towar.

Matka, córka i wnuczka okradły także inny sklep. Grozi im 5 lat więzienia

Sprawa została zgłoszona na policję i okazało się, że kobiety narobiły strat na 1,3 tysiąca złotych. A także, że to nie jedyny ich tego rodzaju wyczyn, bo później matka, córka i wnuczka odwiedziły inny sklep, a w nim schowały za pazuchę kolejne kosmetyki, a także zabawki i ubrania. Policjanci ustalili, kim są złodziejki i kobiety zostały zatrzymane. Przyznały się do kradzieży towarów o łącznej wartości 2,2 tysiąca złotych. Grozi im teraz do pięciu lat więzienia.

Sonda Gdzie kupujesz perfumy? W drogeriach W znanych perfumeriach W małych, lokalnych perfumeriach W marketach

QUIZ. Tam się działy straszne rzeczy! Rozpoznasz te miejsca? Łatwo nie będzie! Pytanie 1 z 13 Tu miała zginąć Iza w "M jak miłość". Ostatecznie życie stracił jej prześladowca... To mieszkanie Chodakowskich To dom Artura Skalskiego To domek nad jeziorem Chodakowskich Dalej