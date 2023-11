Akademicka Doba Sportu w Olsztynie. Co w programie?

Akademicka Doba Sportu to ogólnopolskie wydarzenie promujące kulturę fizyczną, uprawianie aktywności fizycznej i prozdrowotny tryb życia. Akademicki Związek Sportowy zaprasza do udziału wszystkich chętnych, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności akademickiej. W Olsztynie Akademicka Doba Sportu odbędzie się w dniach 10/11 listopada (piątek-sobota). Wydarzenia w poszczególnych miastach będą się opierać różnorodnych aktywnościach okołosportowych zaplanowanych na 24 godziny i zlokalizowanych na terenie obiektów sportowych należących do uczelni wyższych oraz miasta. W Olsztynie Akademicka Sportu odbędzie się z piątku na sobotę (10/11 listopada). Projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń wiekowych. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodzica na uczestnictwo lub pojawić się z opiekunem prawnym. Uczestnictwo jest bezpłatne. Program wydarzenia poniżej:

Piątek (10 listopada)

godz. 15:30-18 Pokazowy trening siatkarzy Indykpolu AZS Olsztyn. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

godz. 18-20 Otwarty trening siatkarski pod okiem: Javiera Webera (argentyński szkoleniowiec Indykpolu AZS Olsztyn, czterokrotny uczestnik Igrzysk Olimpijskich), Marcina Mierzejewskiego (asystent trenera Indykpolu AZS Olsztyn, wychowanek AZS Olsztyn, a także srebrny medalista Letniej Uniwersjady 2023) i Nicolasa Szerszenia (kapitan Indykpolu AZS Olsztyn, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników akademików z Kortowa). Zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

godz. 20-23 Otwarty turniej futsalu - zapisy online. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

godz. 23-8 Nocny turniej koszykówki - zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

Sobota (11 listopada)

godz. 8-11 Otwarty trening lekkoatletyczny dla każdego - zapisy bezpośrednio przed rozpoczęciem wydarzenia. Miejsce: Stadion lekkoatletyczny UWM w Kortowie

godz. 11:30-13 Pokazy sztuk walki: taekwondo i aikido. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

godz. 13:30-15:30 Derbowy mecz I ligi futsalu kobiet: AZS UWM High Heels Olsztyn vs. Stomil Olsztyn. Miejsce: Hala UWM w Kortowie, ul. Prawocheńskiego 4

