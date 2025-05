Alarm w Iławie! Niewybuchy paraliżują miasto. Ewakuacja na dużą skalę.

Zachorowało ok. 100 osób

Ewakuacja w Iławie. Niewybuch przy zakładzie karnym

Ewakuacja rozpoczęła się od godz. 7. Obejmie obszar w odległości do 200 m od skrzyżowania ulic 1 maja i Gdańskiej. - Prosimy o stosowanie się do zaleceń służb. Powrót mieszkańców do domów będzie możliwy po zakończeniu działań związanych ze zlikwidowaniem zagrożenia - podał w komunikacie iławski magistrat.

Iławski urząd miasta poinformował, że niewybuchy znaleziono podczas wykonywania prac remontowo-budowlanych przy murze więziennym zakładu karnego w Iławie. Miejsce zostało zabezpieczone przez policjantów.

Na obszarze wskazanym do ewakuacji są m.in. budynki mieszkalne i lokale usługowe. W związku z planowanymi działaniami saperów w czwartek (22 maja) nieczynny będzie m.in. żłobek przy ul. 1 maja i Przedszkole nr 5. Do odwołania nieczynny ma być też powiatowy urząd pracy. Zaplanowano zmianę tras komunikacji miejskiej.

Ponad 800 osób będzie ewakuowanych. Władze Iławy oferują pomoc

W nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych burmistrz Iławy Dawid Kopaczewski przekazał, że ewakuacja może objąć 850 osób. Jak ocenił, część z nich samodzielnie uda się do pracy i szkół, albo do swoich rodzin poza wyznaczonym obszarem zagrożenia.

Poinformował, że objęci ewakuacją mieszkańcy, którzy nie mają gdzie przenieść się na czas akcji saperów, mogą skorzystać z miejsc przygotowanych w miejskich ośrodkach, m.in. przy ul. Chełmińskiej. Miasto ma zapewnić transport autobusami, a w razie potrzeby osobom starszym pomoże przy ewakuacji straż pożarna.

Burmistrz Iławy o ewakuacji. "Nikogo nie zmusimy"

Burmistrz zachęcał mieszkańców, żeby stosowali się do zaleceń służb o ewakuacji.

Nikogo nie zmusimy. Jeżeli ktokolwiek będzie chciał zostać w mieszkaniu to zostanie, ale już na własną odpowiedzialność, na własne ryzyko.

- stwierdził Dawid Kopaczewski.

Szczegółowe informacje o obszarze objętym ewakuacją są dostępne m.in. na profilu urzędu miasta Iławy w mediach społecznościowych.

