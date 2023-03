i Autor: Shutterstock Wichury i śnieg uprzykrzają życie mieszkańcom Warmii i Mazur.

Pogoda w regionie

Atak zimy. Śliskie drogi i silny wiatr na Warmii i Mazurach

sch | PAP 8:08

Zima wróciła na Warmię i Mazury. Minionej nocy i wieczorem w regionie spadł śnieg. Co więcej, temperatura spadła poniżej zera, więc drogi i chodniki są śliskie. To nie wszystko, co przygotowała dla nas pogoda na Dzień Kobiet. Meteorolodzy ostrzegają, że w północnych i wschodnich powiatach woj. warmińsko-mazurskiego może też silniej wiać. Porywy wiatru mogą mieć prędkość 75 km/h. Szczegóły w dalszej części artykułu.