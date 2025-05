Autobus pełen dzieci skończył w rowie! Są poszkodowani. Śmigłowiec na miejscu.

Szok pod Braniewem! To, co miał w bagażniku, postawiło policję na nogi!

Wypadek autobusu na Mazurach. Pięć osób poszkodowanych. Poważne utrudnienia

Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje o wypadku autobusu. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w piątek (30 maja) na drodze krajowej 63, na trasie Pisz-Orzysz. Autobusem podróżowała młodzież z Ełku.

Dzieci z opiekunami jechały na szkolną wycieczkę. Autobusem podróżowała wycieczka 25 osób, zdecydowana większość dzieci w wieku 16 lat. Pięć osób zostało poszkodowanych. Na miejscu pracują w tej chwili służby ratunkowe, w tym Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga między Kociołkiem Szlacheckim a Gaudynkami jest całkowicie zablokowana.

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy Komendę Powiatową w Piszu. - Na drodze krajowej 63 między Piszem a Orzyszem doszło do do wypadku z udziałem autobusu. Autobus wycieczkowy zjechał z drogi do przydrożnego rowu i przewrócił się. Autobusem podróżowało 25 osób, w tym 22. w wieku 16 lat. Poszkodowanych zostało 5 osób. W tej chwili droga jest całkowicie zablokowana na odcinku między Kociołkiem Szlacheckim a Gaudynkami. Utrudnienia potrwają kilka godzin - powiedziała dla "Super Expressu" nadkom. Anna Szypczyńska z KPP w Piszu. Policjantka zaleciła kierowcom objazdy dla samochodów osobowych przez miejscowość Łysonie i Rostki. Autobusem kierowała kobieta, była trzeźwa.

Policja apeluje o ostrożność na drogach

Policja apeluje o ostrożność podczas jazdy i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa na drogach. Nie wolno też prowadzić pojazdów pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ważne jest, aby dostosować prędkość do panujących warunków i zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów. Kierowców nie powinna uśpić dobra pogoda.

Źródło: KPP Pisz

Sonda Czy na polskich drogach czujesz się bezpiecznie? Tak Nie Nie mam zdania