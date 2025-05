Listonosz Leszek jechał do żony z bukietem róż. Koszmarny wypadek wszystko przekreślił

Listonosz Leszek wrócił z urlopu. Był gotowy do pracy. Kilka dni później zginął

58-letni Leszek R. wrócił niedawno z pielgrzymki do Ziemi Świętej. Był wypoczęty, uśmiechnięty i gotowy do pracy, którą kochał. Mimo że miał jeszcze jeden dzień urlopu, zgodził się wrócić wcześniej. - Kierowniczka go poprosiła, bo zastępstwo nie dawało rady. A on zawsze był pomocny. Zawsze mówił: „ludzie czekają” - wspomina w rozmowie z "Super Expressem" Antonina Andrzejewska (61 l.). Tego dnia miał w planie jeszcze kilka doręczeń. Kilkanaście listów. Parę emerytur. I bukiet róż dla żony Bożeny, która właśnie miała urodziny. Czekała z kolacją. Czeka do dziś.

Tragiczny wypadek pod Morągiem. Samochód Leszka zmiażdżony

Do tragedii doszło w biały dzień, na prostym odcinku drogi między polami, gdzie często dochodzi do wyprzedzania "na żyletki". 21-letni kierowca BMW, wracając z jednostki wojskowej w Morągu, zignorował kolumnę aut, zaczął wyprzedzać i nie zauważył skręcającego w lewo Leszka. Uderzenie było potężne. Opel listonosza został dosłownie zmiażdżony. - Usłyszałam huk. Przerażający, głuchy dźwięk, który wrył mi się w pamięć. Wybiegłam z domu i... nogi się pode mną ugięły - mówi pani Antonina, która była jedną z pierwszych osób na miejscu.

Scena jak z koszmaru: pogięte blachy, dokumenty rozrzucone po trawie, potwierdzenia odbioru targane wiatrem po polu. A w samochodzie - bukiet czerwonych róż. Ostatni prezent dla żony.

To nie był zwykły listonosz. To był ktoś, kto wiedział, kiedy zapukać. Kiedy tylko zapytać, a kiedy po prostu posiedzieć przez chwilę. Zawsze punktualny, zawsze ciepły. Mówił, że ta praca daje mu sens. Że ludzie go potrzebują. Nie tylko roznosił pocztę. Roznosił obecność. Człowieczeństwo.

- opowiada w rozmowie z "Super Expressem" pani Barbara.

Na miejscu tragedii płoną znicze

Leszek nie jeździł już rowerem jak dawniej, bo przesyłek było za dużo. Zwykłe paczki, listy z sądu, emerytury, nawet zamówienia z Chin. Dla każdego coś ważnego. Ale tego dnia do celu nie dotarł. Zginął dokładnie tam, gdzie kończy się asfalt i zaczyna szutrowa droga do domów starszych mieszkańców. Droga życia, jak mówili. Dla Leszka stała się drogą końca.

W miejscu tragedii mieszkańcy ustawiają znicze. Dwa kolory - żółty i czerwony. Biały krzyżyk i modlitwa. Jak ostrzeżenie. Jak pamięć. Jak ból. - Drogi Leszku, żegnaj - mówi stawiając znicze pani Antonina.

Kierowca zatrzymany, prokuratura bada sprawę

Leszek R. osierocił czworo dzieci. Prokuratura zatrzymała młodego kierowcę. Ale dla tych, którzy znali Leszka, żadna kara nie cofnie czasu. — On nie był listonoszem. On był jakby naszą rodziną. I dziś tej rodziny nam po prostu brakuje - kończy cicho pani Antonina.

