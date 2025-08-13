W Iławie doszło do brutalnej awantury na stacji benzynowej, w której ucierpiały dwie osoby.

Policja zatrzymała trzech mężczyzn, a szczegóły zdarzenia ujawniły szokujące okoliczności.

33-letni Gruzin, usłyszał sześć zarzutów, w tym próbę podpalenia stacji paliw. Co jeszcze zagrażało jego ofiarom?

W sobotę (9 sierpnia) kilka minut po godz. 7 iławscy policjanci zostali poinformowani o awanturze na stacji benzynowej. Funkcjonariusze natychmiast pojechali na miejsce i ustalili, że grupa mężczyzn wbiegła na stację benzynową, zaczęła ją demolować oraz bić się między sobą. Dwóch uczestników tej awantury odniosło rany i trafili do szpitala. Na miejscu policjanci powstrzymali eskalacje agresji i zatrzymali trzech mężczyzn do wyjaśniania sprawy.

Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowo-śledczej przesłuchali świadków, zabezpieczyli zapis z kamer monitoringu celem ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia. Jak się okazało, wszystko zaczęło się od awantury w miejscu zamieszkania mężczyzn.

– wyjaśnia asp. szt. Joanna Kwiatkowska z Komendy Powiatowej Policji w Iławie.

Mundurowi ustalili, że 33-latek pokłócił się ze swoim znajomymi, po czym rzucał w nich, kiedy stali na balkonie, palącymi się butelkami napełnionymi łatwopalną substancją. Następnie opuścił mieszkanie wsiadł na rower i pojechał na stację paliw. Znajomi dogonili 33-latka i tam nadal awanturowali się.

33-latek zabrał z półek sklepowych kilka szklanych butelek i zaczął nimi rzucać w znajomych, po czym podszedł do dystrybutora, wyjął pistolet służący do nalewania paliwa, rozlał je i próbował podpalić zapalniczką. Pracownik stacji powstrzymał krewkiego 33-latka.

Agresor został zatrzymany, a policjanci ustalili, że obywatel Gruzji kierował rowerem, mając ponad jeden promil alkoholu w organizmie.

W niedzielę (10 sierpnia) z mężczyzną zostały przeprowadzone czynności procesowe z udziałem prokuratora. 33-latek usłyszał 6 zarzutów m.in. usiłowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, uszkodzenia samochodu, a także spowodowania średniego uszczerbku na zdrowiu w postaci oparzeń u dwóch kolegów i kierowania rowerem pod działaniem alkoholu.

– poinformowała rzeczniczka iławskiej policji.

Prokurator złożył wniosek do sądu o zastosowanie wobec zatrzymanego aresztu tymczasowego. W poniedziałek (11 sierpnia) sąd przychylił się do tego wniosku i 33-latek najbliższe miesiące spędzi za kratami.

Kodeks karny za samo usiłowania sprowadzenia zdarzenia, które zagraża mieniu w wielkich rozmiarach w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności.

