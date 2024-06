i Autor: Eska

Co się dzieje?

Balon z Rosji nad warmińsko-mazurskim! Wojsko wydało pilny komunikat

Nad Polskę wleciał balon z Rosji! Poinformowało o tym już Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Wiadomo, że balon przemieszcza się w polskiej przestrzeni powietrznej w województwie warmińsko-mazurskim. Co to za balon? Czy jest się czym niepokoić? Oto, co mówi na ten temat wojsko.