Wielka radość w Ornowie

Bociania para w komplecie! Ornek uwił gniazdko, jego ukochana wróciła z zimowych wojaży

Wiosna w pełni, a wraz z nią radosne wieści z Ornowa pod Ostródą (woj. warmińsko-mazurskie). Bocian Ornek, który tydzień temu przyleciał do swojej rodzinnej wsi, właśnie doczekał się swojej wybranki. We wtorkowy wieczór (18 marca) do gniazda dołączyła samica, którą mieszkańcy nazwali Ornelą.