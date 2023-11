W niedzielę (5 listopada), po godz. 20:00 na trasie Bartoszyce – Kętrzyn w miejscowości Wardomy bus potrącił 17-latka. Policjanci zabezpieczyli miejsce wypadku i przejęli reanimację nastolatka do funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy najechali na to zdarzenie. Przybyli na miejsce ratownicy medyczni próbowali uratować życie 17-latka, ale niestety nastolatek zmarł. Ze wstępnych ustaleń policjantów, którzy pracowali na miejscu zdarzenia wynika, że 17-latek w towarzystwie dwóch kolegów szedł z Łabędnika do Kinkajm. Grupa szła prawidłową stroną drogi. Do potrącenia doszło w czasie, gdy kierowca opla zjechał na lewy pas ruchu, po którym szli chłopcy, aby wyprzedzić jadącą przed nim osobówkę. Kierowca tego pojazdu odjechał z miejsca wypadku, dlatego policjanci apelują, aby zgłosił się do Komendy Powiatowej Policji w Bartoszycach.

48-letni kierowca opla powiedział policjantom, że nie widział pieszych, a gdy już ich dostrzegł, nie zdołał wyhamować. Mężczyzna był trzeźwy, tak jak pozostali uczestnicy tego wypadku. Kryminalni pod nadzorem prokuratora wykonali oględziny miejsca zdarzenia. Opel został zabezpieczony na parkingu strzeżonym. W tej sprawie prowadzone będzie śledztwo, którego zadaniem jest wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego tragicznego wypadku.