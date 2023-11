Wieźli pacjenta do szpitala, karetka najechała na konar. 90-latek nie żyje

Wiatr do 100 km/h to nie wszystko! Ciaran ustawi pogodę na weekend w regionie

Wypadek karetki na Mazurach. 90-latek nie żyje

W sobotę (4 listopada) rano karetka wioząca z Węgorzewa 90-letniego pacjenta do szpitala w Giżycku najechała we wsi Kolonia Pozezdrze na leżący na jezdni konar drzewa. Początkowo służby błędnie informowały, że konar upadł na karetkę. Pojazd uległ uszkodzeniu.

90-letni pacjent transportowany karetką zmarł. Do szpitala trafiło też dwóch ratowników medycznych jadących karetką. - Przewożony karetką 90-letni pacjent zmarł, ale wstępne ustalenia wskazują na to, że jego śmierć nie miała związku z tym zdarzeniem drogowym. Pacjent był transportowany w bardzo ciężkim stanie, był podłączony do urządzeń podtrzymujących życie - powiedziała PAP asp. sztab. Agnieszka Filipska z Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie. Policjantka podkreśliła, że na miejscu pracowali policjanci pod nadzorem prokuratora i szczegóły śmierci pacjenta, oraz samego zdarzenia, będą teraz szczegółowo badane. Kierujący karetką 39-letni mieszkaniec Węgorzewa był trzeźwy.