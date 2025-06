Bus zderzył się z osobówką! Śmigłowiec na miejscu. Poważne utrudnienia

Tragiczny finał interwencji. Policjant strzelił do Tomasza. Jest wyrok

Wypadek koło Szczytna. Jedna osoba ranna. Droga na Olsztyn zablokowana

Niebezpieczny wypadek w woj. warmińsko-mazurskim. W piątek (6 czerwca) około godz. 9:30 w miejscowości Tylkowo k. Szczytna doszło do zderzenia busa i samochodu osobowego na drodze krajowej nr 53.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że poszkodowane zostały dwie osoby. Jedna z nich, kobieta, została zabrana z miejsca wypadku śmigłowcem LPR. Po zdarzeniu zablokowana jest DK 53 na odcinku Olsztyn – Pasym. Policja kieruje kierowców objazdem przez miejscowości Krzywonoga- Michałki. Utrudnienia mogą potrwać do południa.

O komentarz do zdarzenia poprosiliśmy Komendę Powiatową Policji w Szczytnie. - Skierowani na miejsce policjanci ustalili, że doszło do czołowego zderzenia dwóch pojazdów: busa i osobowej toyoty. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoba. Jedna z nich została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana - mówi w rozmowie z "Super Expressem" mł. asp. Joanna Manelska z KPP w Szczytnie.

Apel o ostrożność na drogach

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki pogodowe i wzmożony ruch mogą wpływać na bezpieczeństwo podróży. Przypominamy o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zachowaniu bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu oraz dostosowaniu prędkości do panujących warunków. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo. Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu.

Źródło: KPP Szczytno

