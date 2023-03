Przyszła do sądu kompletnie pijana. Wszystko na oczach 11-letniego syna

Burgery z jadalnymi robakami w polskiej sieci restauracji. To pierwsza taka oferta!

Policja szuka mężczyzny w maseczce. Próbował dokonać rozbojów z użyciem noża

Olsztyńscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Olsztyn-Południe prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy usiłowania rozbojów. Do dwóch zdarzeń doszło 5 stycznia 2023 roku w krótkich odstępach czasu w sklepach na terenie Olsztyna. W obu przypadkach nieznany na ten moment sprawca wszedł do lokalu handlowego i grożąc użyciem noża zażądał od ekspedientek wydania gotówki. - Ostatecznie napastnik został spłoszony ze sklepów przez innych klientów czy poprzez włączenie alarmu, po czym uciekł w nieznanym kierunku. W wyniku zdarzeń nikomu nic się nie stało - mówi Andrzej Jurkun z Komendy Miejskiej Policji w Olsztynie.

Osoby, które rozpoznają mężczyznę widocznego na poniższym filmie, proszone są o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Olsztynie. Informacje można przekazywać osobiście, telefonicznie: 47 731 34 24, mailowo: naczelnik.ppz@olsztyn.ol.policja.gov.pl lub kontaktując się bezpośrednio z policjantem prowadzącym postępowanie pod nr tel.: 47 731 34 34. Policja zapewnia anonimowość.

Pilnie! Rozpoznajesz tego mężczyznę? To koniecznie skontaktuj się z policjantami z @kmpolsztyn. Pomożesz w ustaleniu okoliczności dokonania dwóch usiłowań rozbojów w sklepach na terenie #Olsztyn.https://t.co/bKCZ8aASMW pic.twitter.com/C1hz3hVQRD— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) March 22, 2023

Sonda Czy ufasz polskiej policji? Tak Nie Trudno powiedzieć