Złodziej roku w Piszu. Nawet policjanci byli zdziwieni

Pisz. 32-latek ukradł chipsy, napój i... dwa prawe buty damskie

Do policyjnego aresztu trafił 32-letni mężczyzna zatrzymany w jednym z piskich marketów na kradzieży produktów spożywczych. Sprawcą okazał się pijany mieszkaniec Torunia. W markecie ukradł dwa opakowania chipsów i napój o łącznej wartości 20,97 zł, ale to nie koniec całej sprawy. - Policjanci wezwani na miejsce kradzieży znaleźli przy 32-latku dwa sportowe buty jeszcze z metkami. Obuwie okazało się kradzione. Buty nie zostały jednak skradzione z marketu, ale z pobliskiego sklepu obuwniczego. Najciekawsze było to, że mężczyzna ukradł dwa damskie buty w dodatku oba prawe i to w różnych rozmiarach 37 i 41 - mówi Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu.

Po wytrzeźwieniu 32-latek usłyszał dwa zarzuty popełnienia wykroczenia kradzieży. Nie kwestionował swojej winy, chociaż nie potrafił logicznie wyjaśnić swojego zachowana, a zwłaszcza kradzieży dwóch różnych butów. Wszystko zrzucił na wypity alkohol. Za dokonanie tych kradzieży grozi mu kara aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Sonda Czy zostałeś kiedyś okradziony? Tak Nie