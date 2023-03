Przyszła do sądu kompletnie pijana. Wszystko na oczach 11-letniego syna

Pisz. Pijana matka przyszła do sądu z 11-letnim synem

We wtorek (21 marca) po godz. 14 policjanci piskiej prewencji otrzymali zgłoszenie z Sądu Rejonowego w Piszu, że na rozprawę stawiła się pijana kobieta, która ma pod opieką małoletniego syna. Funkcjonariusze na miejscu sprawdzili stan trzeźwości wskazanej kobiety. Badanie wykazało ponad dwa promile alkoholu u 36-letniej mieszkanki Orzysza. Kobieta w takim stanie stawiła się na rozprawę w wydziale rodzinnym i nieletnich. - Policjantom powiedziała, że dzień wcześniej była na imprezie, gdzie piła alkohol, a rano wypiła jeszcze jedno piwo - mówi Anna Szypczyńska z Komendy Powiatowej Policji w Piszu. 36-latka przyszła do sądu z 11-letnim synem. W tej sytuacji funkcjonariusze przekazali małoletniego pod opiekę krewnym, ale to nie koniec całej sprawy. Policjanci skierują sprawę do sądu rodzinnego i nieletnich odnośnie sprawowania opieki przez nietrzeźwą matkę nad 11-letnim synem.

