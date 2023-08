Ciągnik przygniótł 12-latka. Śmigłowiec lądował na polu, dziecko w szpitalu

Ciągnik przygniótł 12-latka k. Ełku. Śmigłowiec LPR w akcji

Do zdarzenia doszło w niedzielę (13 sierpnia) w jednej z miejscowości na terenie gminy Kalinowo w powiecie ełckim. - Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że chłopiec bez wiedzy rodziców uruchomił stojący na pastwisku niezabezpieczony ciągnik rolniczy należący do jego ojca ruszył nim - mówi nadkom. Agata Jonik z Komendy Powiatowej Policji w Ełku. Jadąc drogą gruntową na pastwisku, ciągnik zjechał do rowu. Maszyna przewróciła się na 12-letniego chłopca i przygniotła dziecko, które zostało poważnie zranione. Służby ratunkowe zawiadomili rodzice, widząc sytuację. Na miejsce natychmiast został zadysponowany śmigłowiec LPR, który przetransportował dziecko do szpitala w Suwałkach. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia.

Trwa sezon prac polowych. Uważajmy na dzieci

Mundurowi przypominają, że w trwającym sezonie prac polowych należy zadbać o bezpieczeństwo dzieci. Rodzice mogą angażować dzieci do pomocy przy różnych pracach w gospodarstwie rolnym, ale pod warunkiem, że wykonywane czynności nie stwarzają zagrożeń dla życia i zdrowia ich pociech. Dołóżmy starań, aby najmłodsi nie wykonywali niebezpiecznych prac polowych, zwłaszcza przy użyciu maszyn rolniczych.

