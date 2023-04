Dryfująca łódź na jeziorze. Służby przerwały akcję ratunkową po dwóch godzinach. Co tam się stało?!

Niewybuchy w Dobrym Mieście. Ewakuowano przedszkole, żłobek i urząd miasta

We wtorek (18 kwietnia) przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście podczas prac budowlanych znaleziono niewybuchy. Informację przekazała Komenda Miejska Policji w Olsztynie. Z pobliskich budynków ewakuowano ok. 210 osób. Jak poinformował PAP mł. asp. Andrzej Jurkun z olsztyńskiej policji, podczas prac budowlanych został znaleziony pocisk moździerzowy i 32 sztuki amunicji, najprawdopodobniej pochodzące z okresu II wojny światowej. Na miejsce wysłano policyjne patrole i grupę rozpoznania minersko-pirotechnicznego, która zabezpieczyła rejon znaleziska. W działaniach uczestniczą też strażacy. Wezwano saperów, którzy mają usunąć i unieszkodliwić znalezisko. - Policjanci podjęli decyzję o ewakuacji osób znajdujących się pobliskich budynkach, w tym w urzędzie miasta, placówkach handlowych, przedszkolu i żłobku. Ewakuowano ponad 200 osób, które przemieszczono w bezpieczne miejsce. Strefa zagrożenia została zabezpieczona przed dostępem osób postronnych - powiedział Jurkun. Do czasu zakończenia działań przez patrol rozminowania, ul. Warszawska, przy której znaleziono niewybuchy, była zablokowana dla ruchu. Saperzy zabezpieczyli i wywieźli niewybuchy, na które natrafiono podczas prac budowlanych w Dobrym Mieście. Ruch drogowy przy ul. Warszawskiej odbywa się płynnie. Jak informują policjanci, ewakuacja przebiegała bardzo sprawnie.

Przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście podczas prac budowlanych znaleziono niewybuchy. Ewakuowano ponad 200 osób z pobliskich budynków. Na miejscu pracują policjanci, strażacy oraz wojskowi saperzy. Ul. Warszawska jest zablokowana. Apelujemy o stosowanie się do poleceń służb. pic.twitter.com/eA6t41rdxE— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) April 18, 2023

Z ostatniej chwili! Zakończyliśmy ewakuację przy ul. Warszawskiej w Dobrym Mieście. Saperzy wojskowi podjęli i zabezpieczyli znalezione niewybuchy. #Rd odbywa się już bez utrudnień. pic.twitter.com/zs2rhfmRd9— Policja Olsztyn (@kmpolsztyn) April 18, 2023

