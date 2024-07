Dramat na jeziorze. Zaginione małżeństwo nie żyje. Rzucili się na ratunek córeczce

i Autor: Policja Mrągowo Dramat na Jeziorze Mikołajskim. Zaginione małżeństwo nie żyje. Wskoczyli do wody, żeby ratować córeczkę

Koniec poszukiwań

Dramat na Jeziorze Mikołajskim. Zaginione małżeństwo nie żyje. Wskoczyli do wody, aby ratować córeczkę

Wiadomo już, że dwie osoby, których ciała odnaleziono w Jeziorze Mikołajskim, to poszukiwani rodzice czteroletniej dziewczynki. Tożsamość ofiar potwierdził członek rodziny. Do tragedii doszło, gdy małżeństwo z 4-letnią dziewczynką płynęło motorówką. Dziecko wpadło do wody, za nią wyskoczyli rodzice. 4-latce, która miała na sobie kapok, nic się stało.