i Autor: Pixabay Straż pożarna - zdj. ilustracyjne

Co tam się stało?!

Dramat w pensjonacie pod Olsztynem. Pięć osób w szpitalu

Dramat we wsi Nowa Wieś Mała (woj. warmińsko-mazurskie). W nocy z niedzieli na poniedziałek (26/27 lutego) w pensjonacie, w którym mieszkali obywatele Ukrainy, doszło do emisji tlenku węgla. Pięć osób trafiło do szpitala.