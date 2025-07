Miał dopłynąć po materac, zniknął pod wodą. Dramat na jeziorze Niegocin!

W czwartek (3 lipca) przed południem, około godz. 11, służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o osobie znajdującej się pod wodą w jeziorze Niegocin w miejscowości Strzelce pod Giżyckiem (woj. warmińsko-mazurskie).

Na miejsce natychmiast skierowano ratowników Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz policjantów. Po krótkich poszukiwaniach z jeziora wyciągnięto 16-letniego chłopca. Ratownicy natychmiast rozpoczęli akcję reanimacyjną.

Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że nastolatek pływał w jeziorze i chciał podpłynąć po dmuchany materac. Najprawdopodobniej zabrakło mu sił i zniknął pod wodą.

- informuje asp. szt. Iwona Chruścińska z Komendy Powiatowej Policji w Giżycku.

Chłopiec karetką wodną trafił do bazy MOPR w Giżycku. Stamtąd nastolatek został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala dziecięcego w Olsztynie, gdzie trwa walka o jego życie.​ Na miejscu zdarzenia pracują funkcjonariusze policji, którzy prowadzą czynności mające na celu wyjaśnienie okoliczności tego poważnego incydentu.

Jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą?

Wybierając wypoczynek nad wodą, nie ignoruj zasady bezpieczeństwa, których nieprzestrzeganie może prowadzić do tragedii. Przyczyn większości wypadków nad wodą należy upatrywać w nadmiernej brawurze często połączonej z alkoholem, słabym rozeznaniu zbiornika, braku umiejętności i nieodpowiednim przygotowaniu się do pływania, niestosowaniu indywidualnych środków ochrony, ale również w braku odpowiedniego nadzoru osób dorosłych nad nieletnimi.

Pamiętając o powyższych zasadach nie zapominajmy o osobach wokół nas. Zażywając kąpieli słonecznych zwracajmy uwagę na osoby obok nas. Może się okazać, że ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jeśli będziemy w stanie mu pomóc, to zróbmy to, ale w granicach swoich możliwości. Jeśli nie będziemy czuli się na siłach, to zaalarmujmy natychmiast inne osoby.

