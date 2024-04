Chwile grozy w centrum Olsztyna. O włos od tragedii na moście

Akt oskarżenia w tej sprawie skierowała do Sądu Okręgowego w Olsztynie Prokuratura Rejonowa Olsztyn-Północ. Do zdarzenia doszło w sierpniu 2023 r. na moście św. Jana Nepomucena w centrum Olsztyna. Piotr M. został oskarżony o usiłowanie zabójstwa w tzw. zamiarze ewentualnym. - Prokurator zarzucił Piotrowi M., że przewidując możliwość pozbawienia życia pokrzywdzonego i godząc się na to, po uprzednim zadaniu mu uderzeń rękoma po całym ciele, doprowadził go do stanu bezwładności. Następnie przerzucił pokrzywdzonego przez barierkę mostu, powodując jego upadek z wysokości około 7 m do koryta rzeki o głębokości ok. 80 cm - powiedział w rozmowie z PAP prok. Daniel Brodowski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

W ocenie prokuratury, oskarżony tym samym usiłował doprowadzić do śmierci pokrzywdzonego w następstwie potencjalnych obrażeń. Za usiłowanie zabójstwa grozi mu kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. - Oskarżony przyznał się do tego, iż uderzył i popchnął pokrzywdzonego, jednakże nie przyznał się, aby jego zamiarem było pozbawienie go życia - zaznaczył Brodowski.

Według ustaleń prokuratury, zdarzenie na moście prawdopodobnie miało związek z niewłaściwym zachowaniem pokrzywdzonego, który zaczepiał przypadkowe osoby, w tym Piotra M. Pokrzywdzony Łukasz Ś. nie odniósł poważniejszych obrażeń, po wydostaniu z rzeki udzielono mu pomocy medycznej. Według biegłego wskutek zrzucenia z mostu potencjalnie był jednak narażony na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia.

Po przedstawieniu zarzutu, Piotr M. został tymczasowo aresztowany, potem decyzją Sądu Okręgowego w Olsztynie zastosowano wobec niego dozór policji oraz zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonym. Poniżej zdjęcia ze zdarzenia na moście Jana w Olsztynie.