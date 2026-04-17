Dwa gołębie na grobie zamordowanych przez córkę rodziców. Cały świat mówił o Klaudii "Lalka Szatana"

Zuzanna Sekuła
Tomasz Nowociński
2026-04-17 10:44

Na cmentarzu w Ostródzie pojawił się wyjątkowy znak, który wzruszył świadków do łez. Na grobie małżeństwa brutalnie zamordowanego przez własną córkę usiadły dwa gołębie. Nie odlatywały, tuliły się do siebie, jakby czuwały nad ofiarami. Dorota W (49 l.). i Adam W. (57 l.) zostali zaszlachtowani przez Klaudię (28 l.) nożem i maczetą. W tle zbrodni pojawia się satanizm i czarna magia. O tej historii usłyszał cały świat, a zagraniczne media okrzyknęły Klaudię W. "Lalką Szatana".

  Odkryj, dlaczego prokuratura umorzyła postępowanie i gdzie obecnie przebywa Klaudia W.

Dwa gołębie na grobie zamordowanych rodziców

W Niedzielę Wielkanocną, w dniu Zmartwychwstania Chrystusa, gdy wierni mówią o nadziei silniejszej niż śmierć, na cmentarzu w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie) rozegrała się scena, która ścisnęła za gardło nawet twardych ludzi. Na wspólnym grobie Doroty i Adama W. usiadły dwa gołębie. Nie odlatywały. Tuliły się do siebie, dotykały dziobkami, jakby czuwały nad miejscem, w którym spoczęli małżonkowie. Przechodzień, który to zobaczył, nie krył wzruszenia.

- Najpierw myślałem, że to jakieś figurki. Były tak spokojne, że aż nierealne. Dopiero z bliska zobaczyłem, że to żywe ptaki. Przytulały się, dotykały dziobkami. Aż ścisnęło mnie w gardle. Od razu wróciła cała ta straszna historia - opowiada poruszony mężczyzna.

Zabiła rodziców maczetą? Klaudia W. trafiła za krat

Zabójstwo rodziców w Ostródzie

Zbrodnia do dziś budzi grozę. To właśnie w tym grobie spoczęli rodzice Klaudii W. Dorota miała 49 lat, Adam 57. Pod koniec lutego 2024 roku zostali zabici we własnym domu. Gdy zaniepokojony syn nie mógł się z nimi skontaktować, wezwał policję. Funkcjonariusze wyłamali drzwi. W środku zastali sceny jak z najgorszego koszmaru: znaleziono ciała ofiar, oboje mieli rany cięte, kłute i rąbane

Według ustaleń śledczych za zabójstwo małżonków odpowiada ich córka, która w chwili zbrodni miała 27 lat. Prokuratura postawiła Klaudii W. zarzuty zabójstwa i znieważenia zwłok. Po tragedii została zatrzymana kilkanaście kilometrów od domu. Szła przed siebie w brudnych, zakrwawionych ubraniach. 

Klaudia zmieniła się z dnia na dzień. Była niepoczytalna

Szok był tym większy, że wcześniej o młodej kobiecie mówiono zupełnie inaczej. Dobrze się uczyła, uchodziła za zdolną, ambitną i piękną. Próbowała swoich sił w aktorstwie i modelingu. Dla wielu osób to, co wydarzyło się później, do dziś jest niewytłumaczalne.

Po zatrzymaniu trafiła do aresztu w Grudziądzu, a później do szpitala psychiatrycznego, gdzie obserwowali ją biegli. Wtedy wyszło na jaw także coś jeszcze. Okazało się, że była w ciąży. Eksperci uznali, że w chwili popełnienia czynu była niepoczytalna. Prokurator skierował więc do sądu wniosek o umorzenie postępowania.

Sąd wiosną 2025 roku przychylił się do tego i Klaudia W. zamiast do więzienia trafiła do zamkniętego szpitala psychiatrycznego, gdzie przebywa do dziś.

Ostróda nie zapomniała

Dlatego widok dwóch gołębi na grobie Doroty i Adama W. tak poruszył mieszkańców. W Wielkanoc, w dzień życia, odrodzenia i zmartwychwstania, nad mogiłą ofiar potwornej rodzinnej tragedii pojawił się obraz czułości. Jakby dwa ptaki na chwilę przyniosły spokój, którego tej rodzinie tak dramatycznie zabrakło.

- Pamiętam dzień, kiedy oni zginęli. Mówiła o tym cała Polska. Szkoda tych ludzi. Szkoda też tej dziewczyny, bo tu wszystko skończyło się tragedią - mówi reporterowi se.pl mężczyzna, który wykonał symboliczną fotografię na cmentarzu w Ostródzie.

W tle morderstwa satanizm i czarna magia

Nasz reporter ustalił, że Klaudia W. interesowała się satanizmem i czarną magią. Niedługo przed tragiczną śmiercią rodziców opublikowała na Instagramie przerażający filmik. Zagraniczne media okrzyknęły ją "Lalką Szatana". Dowiedz się więcej:

